Almanya vatandaşlık almayı ve kalifiye eleman göçünü kolaylaştırıyor

Almanya'da koalisyon kurma konusunda anlaşan Sosyalistler, Liberaller ve Yeşiller; göçmenlerin vatandaşlık almasını, kalifiye işçilerin kabulünü kolaylaştırmayı ve iltica başvurusunda bulunanların haklarını artırmayı planlıyor.

Abone ol

Üç partinin imzaladığı 177 sayfalık koalisyon uzlaşmasında yeni hükümetin artık çifte vatandaşlığa izin veren bir kanun hazırlayacağı yer aldı.

Halihazırda bazı istisnalar olmakla birlikte Alman vatandaşlığı almak isteyen kişilerin diğer ülke vatandaşlıklarından vazgeçmesi gerekiyor.

Anlaşmada "Kural olarak vatandaşlık, üçüncü yıldan sonra elde edilecek bazı entegrasyon şartları ile beşinci yıldan sonra mümkün olacak," ifadeleri yer aldı. Şu anda altıncı yıldan sonra yerine getirilen entegrasyon şartlarından sonra 8 yılda vatandaşlık alınabiliyor.

Misafir İşçilerin çocuklarına vatandaşlık

Yeni kanunla yabancıların Almanya'da doğan çocuklarına ebeveynlerden birinin ülkede kanuni olarak 5 yıldan fazla kalması halinde otomatik olarak Alman vatandaşlığı verilebilecek.

Bu kanun özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda Türkiye ve Günev Avrupa ülkelerinden gelen misafir işçilerin Almanya'da doğan çocuklarını ilgilendiriyor.

Halihazırda ülkede onlarca yıldır yaşıyor olmasına rağmen dil sorunları ya da asli vatandaşlığını bırakmak istememeleri nedeniyle binlerce kişi vatandaşlığa geçemiyor.

Şu andaki kanunda yer alan ve vatandaşlığa ön şart olarak sunulan "Alman yaşam tarzına uygun yaşamak" gibi muğlak ifadeler yerine yeni kanunda daha kesin kriterler yer alacak.

Kalifiye eleman sıkıntısını aşmak için vizeler kolaylaştırılacak

Üçlü koalisyon ekonomik canlanmanın önündeki en büyük engellerden biri olan kalifiye eleman sıkıntısını ülkeyi eğitimli göçmenler için daha cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Bunun için yabancıların ülkede eğitim almak ya da çıraklık okuluna gitmek için vize alması kolaylaştırılacak.

Ayrıca ülkede geçici statü ile bulunan mülteciler daha kalıcı oturum haklarına sahip olabilecek ve ülkeye iyi entegre olabilmeleri halinde 4 ila 6 yıl içinde ailelerini de getirtebilecek.