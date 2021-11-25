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Hatay'da sahtecilik yaparak zimmetlerine para geçiren PTT çalışanları tutuklandı

Hatay'da sahtecilik yaparak zimmetlerine para geçiren PTT çalışanları tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini resmi belgede sahtecilik yaparak zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki PTT çalışanı tutuklandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, zimmet ve resmi belgede sahtecilik şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, kentte sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların elektrik tüketim desteklerini zimmetlerine geçirdikleri iddia edilen PTT çalışanı D.B. ve S.K'yi operasyon düzenleyerek yakaladı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında çanta içerisinde çok sayıda dekont ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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