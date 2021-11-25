Metro saldırganı Emrah Yılmaz'a kadın savcıdan ders gibi talep: Bu saldırı tüm kadınlara...

İSTANBUL'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz'ın "Silahla tehdit" suçundan tutuklanma talebinin gerekçesi ortaya çıktı.

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Emrah Yılmaz'ın metroda yaptığı saldırı için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturmayla görevlendirilen kadın savcı, tutuklama talebinin gerekçesinde çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz

Saldırının sadece Senanur Damgacı'ya değil tüm kadınlara yönelik olduğunu belirten Savcı Fatmagül Yörük, saldırganın neden tutuklanması gerektiğini şöyle bildirdi:

“Kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ileberaber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner, olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de şüphelinin küfürleridir. Küfür, şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz; kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır."

Savcı Yörük, saldırganın müşteki kadınlara saldırıda kullandığı taktirde öldürücü olacağı kesin olan bir kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs eyleminde bulunmasının suçun vahamet derecesini artırdığını da belirtti.