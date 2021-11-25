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Arctic Monkey bilet alma ekranı 2021 biletler karaborsaya düştü

Arctic Monkey bilet alma ekranı 2021 biletler karaborsaya düştü

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip olan Arctic Monkey grubu İstanbul'da Zorlu PSM'de 2 konser verecek. Yıllardır bu konseri bekleyenler ile Arctic Monkey bileti nereden alınır, Arctic Monkey bilet fiyatları kaç para, Arctic Monkey konseri ne zaman araştırması yapmaya başladı.

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Arctic Monkey konser bileti alma işlemi nasıl olur, Arctic Monkey bileti ka para ve nereden alınır araştırmaları hala gündemde. Dünyanın takip ettiği, Türkiye'de büyük hayran kitlesine sahip olan müzik grubu Arctic Monkey 9-10 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Zorlu PSM'de unutlmaz bir konser verecek. Satışa sunulan Arctic Monkeys konser bilet satışları 1 dakika içinde tükendi. Biletler kara borsaya düştü. Peki Arctic Monkeys bileti nereden alınır?

Arctic Monkeys bileti nereden alınır, kaç para: 

Arctic Monkeys, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) 9-10 Ağustos 2022’de yapılacak.

Arctic Monkey bilet fiyatları şöyle;

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 Türk lirası
Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 Türk lirası
Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 Türk lirası
Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 Türk lirası
Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 Türk lirası

Biletler bir dakikada tükendi: Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) gerçekleşecek Arctic Monkeys konserinin ön satış biletleri satışa çıktıktan sonra yaklaşık 1 dakika içinde her iki günün de biletleri tüm kategorilerde tükendi.

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