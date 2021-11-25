BIST 1.814
DOLAR 11,98
EURO 13,45
ALTIN 689,53
HABER /  EKONOMİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Garanti BBVA Emeklilik'ten çocuklarına BES yaptıranlara hediyeler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Garanti BBVA Emeklilik'ten çocuklarına BES yaptıranlara hediyeler

Garanti BBVA Emeklilik'in "Çocuklara BES kampanyası" ile çocuklarının geleceklerine yatırım yapan aileler hediyeler kazanma fırsatı da yakalıyor.

Abone ol

Garanti BBVA Emeklilik açıklamasına göre, Garanti BBVA Emeklilik, Türkiye'de 18 yaş altı için Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) döneminin başlamasıyla beraber tüm aileleri yüzde 25 devlet katkısı avantajıyla çocuklarının geleceğine yatırım yapmaya davet ediyor.

Halihazırda BES hesabı olan ebeveynler kendileri için değerlendirdikleri yüzde 25 devlet katkısına ek olarak çocukları için de aynı orandan yararlanmış oluyor.

Garanti BBVA Emeklilik, düzenlediği kampanyayla çocuğuna BES yaptıranlara MacBook Air, Iphone 12, Ipad Pro, Xbox Series, Apple Watch Series 6 ve 1.000 TL değerinde Trendyol hediye çeki kazanma fırsatı sunuyor. 31 Aralık 2021'e kadar devam edecek kampanyaya Garanti BBVA Emeklilik web sitesi üzerinden katılım gösterilebiliyor.

Çocukları için BES Hesabı açanlar, onlar adına düzenli birikim yapmaya başlarken, yüzde 25 devlet katkısının yanında Garanti BBVA Emeklilik'in BES alanındaki deneyimi sayesinde yatırımlarına güvenli ve yüksek finansal getiri elde edebiliyor.

BES
ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan: Kadına kalkan elleri affetmeyeceğiz
Emine Erdoğan: Kadına kalkan elleri affetmeyeceğiz
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
İzmir'de ekmeğin fiyatı artıyor! İzmir Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek zammı' toplantısı
İzmir'de ekmeğin fiyatı artıyor! İzmir Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek zammı' toplantısı
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması: Oynak seyir...
Merkez Bankası'ndan flaş enflasyon açıklaması: Oynak seyir...
Kırmızı ete zam gelecek mi? Kasaplardan açıklama geldi: Para kazanmıyoruz
Kırmızı ete zam gelecek mi? Kasaplardan açıklama geldi: Para kazanmıyoruz
İBB burs ödeme tarihleri 2021 ne zaman yatacak ödeme takvimi
İBB burs ödeme tarihleri 2021 ne zaman yatacak ödeme takvimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
İşverenler asgari ücreti erken belirlemeye hazır! TİSK: Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız
İşverenler asgari ücreti erken belirlemeye hazır! TİSK: Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız
AK Parti'nin yetkili ismi son anket sonuçlarını açıkladı AK Parti ve MHP'nin oy oranı
AK Parti'nin yetkili ismi son anket sonuçlarını açıkladı AK Parti ve MHP'nin oy oranı
Sağlık Bakanlığı'nın 2022 bütçesinde Kovid-19 aşısı alımına 8,9 milyar lira kaynak ayrıldı
Sağlık Bakanlığı'nın 2022 bütçesinde Kovid-19 aşısı alımına 8,9 milyar lira kaynak ayrıldı