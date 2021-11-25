Cinsiyeti tartışma konusu olan İranlı kaleci Zohreh Koudaei dava açacak!

Yaptığı penaltı kurtarışlarının ardından cinsiyeti tartışma konusu olan İranlı kaleci Zohreh Koudaei konuyu yargıya taşıyor.

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İran Kadın Milli Futbol Takımı'nın file bekçisi, hakkında suçlamalarda bulunan Ürdün Futbol Federasyonu'na cinsel taciz davası açacak.

Ürdün ile İran arasında oynanan Kadınlar Asya Kupası elemeleri maçının ardından tartışmalar başladı. Ürdün Futbol Federasyonu, Koudaei'nin fotoğraflarını paylaşarak erkek olduğunu iddia etmiş ve FIFA'ya şikayette bulunmuştu.

NTV'deki habere göre suçlamaların ardından İranlı kaleci de karşı hamle yaptı. Asya Futbol Konfederasyonu'nun Etik ve Disiplin Komitesi'ne mektup yollayan Zohreh Koudaei, Ürdünlü yetkililer hakkında cinsel taciz davası açacağını duyurdu.