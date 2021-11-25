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İBB burs ödeme tarihleri 2021 ne zaman yatacak ödeme takvimi

İBB burs ödeme tarihleri 2021 ne zaman yatacak ödeme takvimi

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs için başvurular tamamlanmış ve sonuçlar için İBB'den gelecek açıklama bekleniyordu. İBB burs başvuru sonuçları ise 22 Kasım gecesi erişime açıldı. Peki, İBB bursu ne kadar?

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İBB tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen İBB bursu ne zaman yatacak, kaç para yatacak araştırması merak konusu oldu.  İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs için başvurular tamamlanmış ve sonuçlar için İBB'den gelecek açıklama bekleniyordu. İBB burs başvuru sonuçları ise 22 Kasım gecesi erişime açıldı. Peki, İBB bursu ne kadar?

İBB burs başvuruları 5 - 22 Ekim tarihleri arasında alındı. Üniversite öğrencilerini eğitimlerine katkıda bulunmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başlayan burs başvuru süreci ardından sonuçlar da açıklandı. Sonuçlar gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx adresinden öğrenilecek. İşte, İBB burs sonucu sorgulama sayfası...

İBB bursu ne zaman yatacak: 
Başvuru sonuçlarının açıklandığı İBB burslarında ilk taksit ödemeleri aralık ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. Açıklanan verilere göre İBB tarafından 2021 yılında 51 bin 890 üniversiteli öğrenciye burs desteği sağlanacak.

2021 İBB bursu ne kadar: 
Daha önce de duyurulduğu gibi İBB bursu bu yıl toplam 3 bin 200 TL. İlk etapta 1200 TL ödenmesi bekleniyor.

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