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İşverenler asgari ücreti erken belirlemeye hazır! TİSK: Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İşverenler asgari ücreti erken belirlemeye hazır! TİSK: Aralık ayının başında tamamlamaya hazırız

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazır olduklarını bildirdi.

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TİSK Başkanı Akkol, yazılı açıklamasında TİSK'in birinci önceliğinin ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması. Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz."

 "Akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz"

Bu yıl asgari ücret müzakerelerinin küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceğini ifade eden Akkol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, asgari ücret için gerek küresel enflasyon gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz. Aynı zamanda, asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar önemli olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının da altını da bir kez daha çizmek isterim."

"Birlikte Mümkün" anlayışı ile zor dönemi yine işçi, işveren ve hükümetin açık diyalog ve dayanışmasıyla en iyi şekilde aşacaklarına inandığını kaydeden Akkol, "Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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