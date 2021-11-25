İstanbul Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırı! Adam suç makinası çıktı o kız konuştu
İSTANBUL'da Kadıköy - Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan yakandı. Bir adamın ağır küfürlerle bıçakla kalabalığın içinde kadına saldırması infial uyandırmıştı. Adamın kadına maske tartışması sonucu saldırdığı açıklandı.Abone ol
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zanlının yakalanması için detaylı çalışma başlatıldığı belirtilerek, görüntülerdeki zanlının E.Y. (32) olduğunun tespit edildiği ve 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, 20 suç kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
Olay maske tartışmasıymış!
Olay, akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Metro Bostancı istasyonuna geldiği sırada bir erkek yolcu ile kadın yolcu tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Olay yerinden kaçan saldırgan 02.30 sıralarında polis tarafından yakalandı.
Saldırganın 32 yaşındaki E.Y. olduğu, uyuşturucu, yaralama, hakaret, mala zarar verme gibi 20 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.
Saldırgan ilk ifadesinde şunları söyledi:
Maltepe’den Ataşehir’e bıçak biletmek için evden çıktım. Maltepe’de metroya bindim. Metroda maskesi yarım kapalı olan bir kadını korona virüs var, maskenizi takın diye uyardım. Bu bayan ‘kapatmayacağım siz katılamazsınız’ dedi. Ben bu kadınla konuşurken tanımadığım başka bir kadın ile annesi olaya karıştı. Kadın bana dönerek tekme attı. Tekme karnıma geldi.
Genç bayanın annesi de bana saldırdı, genç bayan küfürlü ifadeler kullandı. Ben de genç bayanın bana karşı kullandığı hakaret içerikli kelimeleri ona karşı kullandım. Genç bayan bana tekme atınca diğer insanlar benim üzerime geldiği için kendimi korumak adına bıçağı arka cebimden çıkarttım. Ortamdan kurtulmak için kapıya doğru yöneldim. Kimseyi göstererek bıçak sallamadım, kimseyi tehdit etmedim. Arka cebimden çıkardığım bıçağı linç edilmekten kurtulmak için elime aldım. Metrodan inerken onlara hakaret ederek karşılık verdim. Bu sırada herkes bana bağırıyordu.
Ben bana tekme atan ve hakaret eden bayanın ismini burada öğrendim. Metroda bulunan kimseyi tanımıyorum. Metrodan tek başıma indim, suçlamaları kabul etmiyorum. Maskeyi takmayan bayan ile bana tekme atan bayan ile annesinden şikayetçiyim” dediği öğrenildi.
Saldırıya uğrayan kadın konuştu
KADIKÖY- Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.
Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.
Maske tartışması
E.Y.'nin küfürlerine maruz kalan 26 yaşındaki Damgacı, olay anının başlangıcını anlatarak, "Orada bir kadın oturuyordu, maskesi yarı kapalıydı ve burnu açıktaydı. Kadına bu yüzden laf söylemeye başladı ancak biz ilk başta aldırış etmedik. Kadının cildi yaraydı ve maskeyi yarıya indirmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında kadına gücü yeteceğini düşündüğü için ayağa kalkıp küfürler saydırmaya başladı" dedi.
'Metrodakiler bıçak çıkmadan önce adama müdahale etti'
İnsanların araya girdiğini ancak bıçağın durumu değiştirdiğini söyleyen Damgacı, "Ben kadına bağıramayacağını söyledim. Ardından da hemen bana saldırdı zaten. Bana vurdu, ama çok denk gelmedi. Araya insanlar girdi. Medyaya yansıyan bölümlerde insanların müdahale etmediği görülüyor ancak öyle değil. Metrodakiler bıçak çıkmadan önce adama müdahale etti. Bıçağın çıkarılmasının ardından insanlar korkuttu. Bıçak da ekmek bıçağıydı. Anneme saldırınca ben çıldırdım. Arkadan diğer insanlar gelirken bıçağı çıkardı ve biz hiçbir şey yapamadık. Ben normalde dövüş sanatıyla uğraşıyordum ancak bıçak karşısında bir şey yapamayacağımı düşündüm ve annemi korumaya geçtim. İnşallah saplamaz dedim. Allah kurtardı bizi. İnsanlar kadın cinayetlerinin kuytu köşede yapıldığını sanıyor ancak bunlar bildiğiniz insanlara açık yerlerde oluyor" diye konuştu.
Güvenlikler gelmedi
Damgacı, "Güvenlikler neden müdahale etmedi?" sorusuna ilişkin de şöyle konuştu:
"Güvenlik görevlilerini megafonla çağırdılar. Ancak hiçbir şekilde gelmedi. Adam indi ve kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra cevap geldi. Metro seyir halindeyken güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Ancak niye saklandı anlamıyorum, görevini suiistimal ettiğini şikayet ettim. Bu insanlara gerekli donanım verilmediği için de ilgilileri şikayet etmeyi düşünüyorum."
Polisin saldırganı yakalama anı kameraya yansıdı. Görüntülerde polis ekipleri, eve girerek saldırganı yere yatırıyor. Polisler, E.Y.'yi kelepçeleyip, üzerini arıyor. Görüntülerin devamında ise saldırganın olayda kullandığı bıçak mutfakta bulunuyor. E.Y.'nin bıçağı gazete kağıdına sardıktan sonra, plastik poşete koyduğu belirlendi.
Savcılıktan açıklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı ve yakalanan şüpheli E.Y.'nin bugün itibariyle adliyeye getirileceği belirtildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada "24 Kasım 2021 günü bir erkek şahsın Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" denildi.
Gerekli tedbirler alınmıştır
Aynı gün kimliği belirlenip yakalanan şüpheli E.Y.'nin Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da arama sonucunda ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.