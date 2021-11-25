TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Sokağa çıkarak sonuç alamayız

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Siyasi partiler olarak, demokratik taleplerimizi ve tepkilerimizi her zaman dile getiriyoruz, ama sokağa çıkarak sonuç alamayız. Demokrasi içinde sorunları çözmemiz lazım." dedi.

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Van'daki programları kapsamında Erciş ilçesine geçen Sarıgül, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla çay içerek sorunlarını dinledi.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığı binasının açılışına katılan Sarıgül, kötülemek ve karalamak için değil, Allah'ın izni ve yurttaşların desteğiyle sorunlara çare bulmak için yola çıktıklarını söyledi.

Farklı bir parti olduklarını dile getiren Sarıgül, yapılan hayırlı işleri saygıyla, sevgiyle alkışlayan, eksiklikleri de çözüm önerileriyle anlatan bir anlayışla hareket ettiklerini aktardı.

"Demokrasi içinde sorunları çözmemiz lazım"

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların herkesi derinden etkilediğini ve üzdüğünü ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını, özellikle gençlerin, tahriklere kapılmamalarını istiyorum. Kardeşlerim, hak arama mücadelesinde haksız duruma düşmeyelim. Siyasi partiler olarak, demokratik taleplerimizi ve tepkilerimizi her zaman dile getiriyoruz, ama sokağa çıkarak sonuç alamayız. Demokrasi içinde sorunları çözmemiz lazım. Seçimle gelen bir iktidarı mutlaka seçimle göndermemiz lazım. İktidarlar mevsim gibidir. Zamanı gelince yüzde 100 değişir ama bunun için sabra ihtiyaç var. Tahriklere kapılmaya TDP olarak asla izin vermeyiz. TDP'li bütün kardeşlerimizden ricam, basın toplantısı yaparak tepkilerinizi ve ülkedeki özellikle ekonomik gidişatın doğru olmadığını bütün yurttaşlarımızla paylaşın. Bütün TDP'lileri, tahriklere kapılmadan, sorumluluklarının bilincinde hareket etmeye davet ediyorum."

Açılışa, TDP Genel Başkan yardımcıları Ebubekir Elmalı, Hüseyin Güzel ve Şefika Keskin, Van İl Başkanı Vural Bayri, Muş İl Başkanı Tuncer Yıldırım, Erçiş İlçe Başkanı Şahabettin Otay ve partililer katıldı.