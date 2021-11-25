Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE Prensi tepkisi: Ucunda para varsa...

CHP lideri Türkiye'yi dün bir dizi anlaşmalar yapmak üzere ziyarete gelen BAE Prensi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. "Ne oldu senin rabiana, ihvanına?" diye soran Kılıçdaroğlu davasını satmakla suçladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur." dedi.