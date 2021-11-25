BIST 1.815
DOLAR 12,01
EURO 13,49
ALTIN 695,88
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE Prensi tepkisi: Ucunda para varsa...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BAE Prensi tepkisi: Ucunda para varsa...

CHP lideri Türkiye'yi dün bir dizi anlaşmalar yapmak üzere ziyarete gelen BAE Prensi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. "Ne oldu senin rabiana, ihvanına?" diye soran Kılıçdaroğlu davasını satmakla suçladı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Ekspresi'ne yabancılardan yoğun ilgi
Doğu Ekspresi'ne yabancılardan yoğun ilgi
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
İBB bursu ne zaman yatacak 2021 kaç para yatacak ödeme takvimi
İBB bursu ne zaman yatacak 2021 kaç para yatacak ödeme takvimi
Kulüp dizisinde Tasula kim oynuyor gerçekte kimdir?
Kulüp dizisinde Tasula kim oynuyor gerçekte kimdir?
Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021 cezaevi açık görüş tarihi
Açık görüşler ne zaman başlayacak 2021 cezaevi açık görüş tarihi
İtalya'da aşı yaptırmayanlara sıkı tedbirler getirildi! 6 Aralık'ta yürürlüğe girecek
İtalya'da aşı yaptırmayanlara sıkı tedbirler getirildi! 6 Aralık'ta yürürlüğe girecek
EPDK'dan 'akaryakıt zammı' açıklaması
EPDK'dan 'akaryakıt zammı' açıklaması
Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Mücahit Birinci kimdir aslen nereli eşi ve çocukları
Mücahit Birinci kimdir aslen nereli eşi ve çocukları
Bakan Dönmez açıkladı Fatih için bir arama kuyusu daha kazılacak
Bakan Dönmez açıkladı Fatih için bir arama kuyusu daha kazılacak