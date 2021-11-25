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Mücahit Birinci kimdir aslen nereli eşi ve çocukları

Mücahit Birinci kimdir aslen nereli eşi ve çocukları

Habertürk TV’de Hülya Hökenek’in sunduğu Enine Boyuna programında Ersan Şen ile tartışan Mücahit Birinci merak konusu oldu. Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu olan Mücahit Birinci kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi tartışma programlarının temel konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında ekonomi politikaları konusunda Ersan Şen ile Mücahit Birinci arasında tartışma yaşandı. Ersan Şen, Naci Ağbal'ın aninden görevden alınmasını yanlış bulduğunu dile getirdi. Mücahit Birinci ise “Alışacaksınız, alışacaksınız. Başkanlık sistemine alışacaksınız” ifadelerini kullandı. Yaşanan gerilimin ardından Mücahit Birinci kimdir sorusu gündeme geldi. İşte Mücahit Birinci'nin hayatı ve biyografisi...

Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşındadır: Mücahit Birinci, Yavuz Bahadıroğlu'nun oğludur.

1974'te Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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