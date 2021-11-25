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Interpol'e yeni başkan İstanbul'da seçildi BAE'li isim

Interpol'e yeni başkan İstanbul'da seçildi BAE'li isim

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığına, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasır el Raisi'nin seçildiği bildirildi.

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İstanbul'da düzenlenen 89. Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Genel Kurul Toplantısı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Naser Al-Raisi başkan seçildi

Türkiye'nin evsahipliğindeki Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığı seçimini, insan hakları örgütleri, Avrupa Parlamentosu ve Almanya'dan vekillerin karşı çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı yetkilisi kazandı. Reisi, 'zorla kaybetme, işkence ve keyfi gözaltı gibi vahim insan hakları ihlalleriyle' suçlanıyor.

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