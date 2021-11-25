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PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

PKK'nın dış ilişkiler sorumlusu MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

MİT'in yaptığı operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu açıklandı.

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MİT, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da 4, Kandil’de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin örgütün sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in PKK'ya yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından, 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist Gören'in, bir süre PKK'nın 'TAK yapılanması'nda faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği 'Pençe' operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

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