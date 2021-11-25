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Ali Ağaoğlu'ndan 'uçakla dolar kaçırırken F-16'lar indirdi' iddiasına cevap! Torunumu görmek nasip olmasın ki...

Ali Ağaoğlu'ndan 'uçakla dolar kaçırırken F-16'lar indirdi' iddiasına cevap! Torunumu görmek nasip olmasın ki...

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun dolar yüklü özel uçağının F-16 savaş uçakları tarafından indirilerek Türkiye'den para kaçırmasının engellendiği iddia edildi. FETÖ firarilerinin gündeme getirdiği iddia üzerine Ali Ağaoğlu'ndan o iddialarla ilgili cevap geldi: "Benim ne bir özel uçağım var. Ne de yurt dışında tek kuruş param..."

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FETÖ’nün ABD’deki Firari Komiseri Emrullah Uslu’nun yalan bombardımanının hedefi bu kez iş insanı Ali Ağaoğlu oldu. Kronos isimli sitede çıkan bir haberi paylaşan Uslu, Ağoğlu’nun dolar yüklü özel uçağının yurt dışına çıkışını F-16’ların engellediğini iddia etti. Ali Ağaoğlu, Odatv'ye yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı. 

Yeni doğan torunumu görmek nasip olmasın ki...

“Benim ne bir özel uçağım var. Ne de yurt dışında tek kuruş param ve mülküm var. Eğer tek kuruşum olduğunu ispatlasınlar yeni torunum oldu Allah onu görmeyi nasip etmesin” diyen Ali Ağaoğlu, "Bunların yalanlarından iftiralarından Allah herkesi korusun” ifadelerini kullandı. 

Daha önce de benzer iddialar gündeme gelmişti

FETÖ firarileri daha önce de buna benzer iddialarını Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve bazı iş insanları için dillendirmişlerdi. Emniyet kaynakları da Emrullah Uslu’nun iddiasının doğru olmadığını aktardı.

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