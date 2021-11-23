Ali Ağaoğlu dede oldu kesenin ağzını açtı Kızı Sena'ya ilk erkek torunu için villa hediyesi
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu torunu için kesenin ağzını açtı! Kızı Sena'ya doğum hediyesi olarak aldığı servet değerindeki villa ile dudak uçuklattı!
ALI Ağaoğlu, üçüncü kez dede oldu. Daha önce iki kız torunu olan iş insanı, ilk erkek torunu için kesenin ağzını açtı. Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Kırcal, Koray isminde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İş insanı Ali Ağaoğlu, küçük Koray’a, Çekmeköy’den bir villa hediye etti. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt ise, Ağaoğlu’nun kız torunlarına daire, erkek torununa ise villa hediye etmesine dikkat çekti. Ali Ağaoğlu, düğünde damadı Koray Kırcal’a da Emirgan’da 8 milyon dolara aldığı bir köşk hediye etmişti.
Üçüncü ve ilk erkek torun mutluluğu
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, oğlu Alican Ağaoğlu ve gelini Miray Ağaoğlu sayesinde Mart 2018'de ilk torunu Alin'i, Aralık 2019'da da ikinci torunu Selin'i kucağına almıştı. Ağaoğlu'na üçüncü ve ilk erkek torun mutluluğunu ise kızı Sena Kırcal yaşattı.
2016'da Çırağan Sarayı'nda evlenen Sena-Koray Kırcal çifti, evliliklerini oğulları ile perçinlemiş oldu.
Haberde yer alan detaylara göre, çiftin Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki ziyaretçilerinin aktardığına göre; Sena Kırcal'ın da, Koray adını verdikleri oğullarının da sağlık durumu gayet iyi...