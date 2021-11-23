Ali Ağaoğlu dede oldu kesenin ağzını açtı Kızı Sena'ya ilk erkek torunu için villa hediyesi

ALI Ağaoğlu, üçüncü kez dede oldu. Daha önce iki kız torunu olan iş insanı, ilk erkek torunu için kesenin ağzını açtı. Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Kırcal, Koray isminde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İş insanı Ali Ağaoğlu, küçük Koray’a, Çekmeköy’den bir villa hediye etti. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt ise, Ağaoğlu’nun kız torunlarına daire, erkek torununa ise villa hediye etmesine dikkat çekti. Ali Ağaoğlu, düğünde damadı Koray Kırcal’a da Emirgan’da 8 milyon dolara aldığı bir köşk hediye etmişti.