Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Turkovac açıklaması! Bugün başvuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusu yapıldığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Koca komisyonda yerli aşı TURKOVAC ile ilgili başvurunun yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca şunları söyledi:

Yerli covid inaktif aşımız Turkovac bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

SMA taramaları başlıyor

SMA hastası doğabilecek çocukları önlemek amacıyla yapılacak taramaların 2022 yılında başlayacağını Koca böyle duyurdu:

SMA taramalarını evlilik öncesi ve yeni doğan olmak üzere gerçekleştirilmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında yılbaşından önce taramalarımız başlıyor. Sağlık Bakanlığı 2022 yılında SMA taramasında yüzde 90 oranını hedefliyor.

Covid 19 harcamaları

Pandemide yapılan harcamaları Koca böyle açıkladı:

"COVİD-19 pandemisi kapsamında Merkezi Yönetim Bütçesinden; COVİD-19 aşılarının alımı için 17 Milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 1,7 Milyar TL, COVID-19 personel ek ödemeleri için ise 1,4 Milyar TL olmak üzere, toplamda 20,1 Milyar TL cari harcama yapılmıştır."