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Konya'da eşine kızdı 'ettiğimi çekiyorum' deyip alt geçitten atladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da eşine kızdı 'ettiğimi çekiyorum' deyip alt geçitten atladı

KONYA’da eşi evi terk edince intihar etmek için alt geçit üzerindeki korkuluk demirlerine çıkan bir kişi, ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığına düşen şahıs, yara almadan kurtuldu.

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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Sille Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Ö. (40) bir süredir eşi F.Ö. ile sıkıntı yaşamaya başladı. Kerim Ö. eşinin evi terk etmesinin ardından ailevi problemlerinden dolayı Çevre Yolu Caddesi'nden kavşak üzerindeki Sille Kavşağı Alt Geçidi'ne gelerek korkuluk demirlerine çıkıp intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri alt geçit giriş ve çıkışını trafik akışına kapattı. Olay yerine gelen müzakereci polisler ise şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahıs tüm müdahalelere rağmen ikna olmayarak korkuluk demirlerinden kendini sarkıtarak olay yerine gelen yakınlarına “Ettiğimi çekiyorum” diyerek bağırdı. Polis ekiplerinden eşinin olay yerine gelmesini istemesi üzerine Kerim Ö.’nün eşi olay yerine çağrıldı.



Soruşturma başlatıldı
Kerim Ö. bir süre sonra kendini korkuluk demirlerinden aşağıya bıraktı. Kerim Ö, itfaiye ekiplerinin alt geçide açtığı hava yastığına düşerken, olaydan yara almadan kurtuldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından Kerim Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılan cadde yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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