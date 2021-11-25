Teknofest'ten 'Herbokolog Jahrein'e' cevap! Katılımcı çocukları aşağıladı!

'Jahrein' lakaplı yayıncı Ahmet Sonuç, sosyal medyada Teknofest'e katılan çocukların çalışmalarını aşağılayan bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Teknofest'ten yanıt gecikmedi.

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'Jahrein' lakaplı streamer Ahmet Sonuç, Twitter'da Teknofest'i küçümseyen bir paylaşımda bulundu. Teknofest'te projeleriyle yer alan iki çocuğun olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, maketlerini 'ucube' olarak niteleyen Sonuç'a, yanıt veren Teknofest yönetimi, "Profil bilgilerinde kendisini “herbokolog” olarak tanımlayan bir şahsın, TEKNOFEST ve yarışmacı takımlarımıza ilişkin twitine kurumsal cevabımızdır" dedi.

Sonuç, "Z kuşağı değilmiş de teknofest kuşağıymış. Siz kim, teknoloji kim? Öğrenciye KYK yurdunda aylık 16 gb internet vererek hangi teknolojiyi üreteceksiniz 2021'de? Teknofest dediğiniz şeyin özetini de aşağıya bırakıyorum. Siz sadece kendinizi kandırırsınız. Beyni olan biliyor. Arkadaşlar bu ucube maket AFAD'ın Teknofest insanlık yararına projelerinde finalist oldu. Çocuklar hafızmış ama. Allah kabul etsin. 6 yaşımdayken legolarımla insanlığa daha yararlı maketler üretiyordum." notuyla Teknofest'ten bir fotoğraf paylaştı.

Teknofest: Kendine 'herbokolog diyen şahsa' cevabımız

Teknofest yönetimi 'Jahrein' Ahmet Sonuç'a bu paylaşımıyla ilgili yanıt verdi. Sonuç'un Twitter'daki tanıtım bölümünde yer alan 'Herbokolog' lakabına atıfla, "Profil bilgilerinde kendisini “herbokolog” olarak tanımlayan bir şahsın, TEKNOFEST ve yarışmacı takımlarımıza ilişkin twitine kurumsal cevabımızdır" diyen Teknofest yönetimi şu açıklamayı yaptı:

"TEKNOFEST’te 36 farklı teknoloji yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmalarda ortaokul, lise, üniversite, mezun kategorilerinde farklı düzeyde bilimsel ve teknolojik yetkinlikler kazanılmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken de yarışmaya katılan tüm yarışmacılarımızın ve özellikle daha genç yaşlardaki çocuklarımızın haklarını korumaya azami özen gösteriyoruz. Bu “herbokolog” tarafından alıntılanan proje, ortaokul öğrencilerinden oluşan bir takım tarafından hazırlanmış ve katıldığı yarışmada 23. olmuştur. Bu raporda da görülebileceği gibi, ortaokul öğrencilerimiz bu yarışmalarda bilimsel araştırma metodolojisi, literatür taraması, özgün tasarım gibi yetkinlikler kazanmaktadır.

Bazı yarışmalarda ve kategorilerde bu kazanımlar, ileri düzeyde bilimsel seviyelerde gerçekleşmektedir. Bunların bazılarını -konuya ilgi duyanların ilgisine- devam tweetlerde sunmak isteriz. Robotaksi Otonom Araç Yarışması ile lise, lisans ve lisansüstü seviyesindeki öğrenciler, kendi tasarlayıp ürettikleri araçla tam ölçekli şehir içi trafik durumunu yansıtan bir parkurda tüm görevleri otonom yerine getirmeye çalışır. Roket Yarışması farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım ve roket sistemleri hakkında teknik araştırmalar yapma, karmaşık problemleri aldıkları eğitimler sayesinde birlikte çözme kabiliyetleri kazandırmaktadır. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, günümüzde birçok konuda kurtarıcı bir bilim haline gelen biyoteknolojiyi içeren konularda çalışmak isteyen, hem bilim insanları hem de öğrencileri bu alanda buluşturuyor.

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ile yapay zekâ teknolojilerinin sağlık alanındaki uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılması, bu alandaki çalışmaların ve iş birliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu yıl Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ne 1000’e yakın başvuru arasından seçilen, 28 farklı ülkeden 99 girişim katılım sağladı. Jet Motor Tasarım Yarışması’nda 150 libre itki üreten bir turbojet motorunun kavramsal tasarımını gerçekleştiren takımlar ülkemiz adına kendi teknolojisini üreten, dışa bağımlılığı olmayan ülke konumunda olma yolunda ilerletmektedir. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları hakkında daha detaylı bilgiyi internet sitemizden edinebilirsiniz."