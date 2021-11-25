Ayasofya Camisi'nde çok garip olay! Mermerin içinden gizemli İbranice yazılar çıktı
AYASOFYA Camisi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Cami avlusundaki mermer bir bölümün yanında bir taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, kırık taşı alıp arkasını kontrol edince gördükleri karşısında şoke oldu.
İstanbul'da Ayasofya Camii'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Caminin bahçesindeki mermer bloklardan birindeki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Ardından yaşananlar kafaları karıştırdı. Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından yaşanan bu olay birçok soruyu da beraberinde getirdi.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan anlarda, çıkan taşı yerine oturtmak isteyen cemaatten biri, taşın arkasında poşete sarılı halde parşömen olduğunu gördü. Şüpheli bulunan malzemelerle ilgili durum hemen Ayasofya Camisi'ndeki turizm polislerine bildirildi. Polis inceleme başlattı.
Rolo halinde 5 parça gizemli kağıt
Poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde İbranice yazılar ve çizimler görüldü. 5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı.
Polisler, Ayasofya Camisi'nin içerisinde yaptığı incelemede duvarın altı kısmında yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğundaki bir taşın yerinden çıkarılarak gizemli parşömenlerin arkasına gizlendiğini ortaya çıkardı.