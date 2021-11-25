Ayasofya Camisi'nde çok garip olay! Mermerin içinden gizemli İbranice yazılar çıktı

İstanbul'da Ayasofya Camii'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Caminin bahçesindeki mermer bloklardan birindeki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Ardından yaşananlar kafaları karıştırdı. Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından yaşanan bu olay birçok soruyu da beraberinde getirdi.