Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddialarıyla gündeme gelen Veyis Ateş hakkında soruşturma başlattığını belirtti. Pehlivan, "Soruşturma resen mi yoksa Ateş’in başvurusuyla mı açıldı, henüz net değil" dedi.

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Pehlivan, bugünkü yazında, gazeteci Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz için arabuluculuk yaptığı iddialarını hatırlatarak "Hani Ateş hakkındaki iddialar için suç duyurusunda bulunacağını söylemişti ya, kendisini tanıyan gazetecilere 'suç duyurusunda bulundum' diyormuş." bilgisini paylaştı.

Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger ile görüştüğünü söyleyen Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlattığını aktardı.

Soruşturmanın resen mi yoksa Ateş'in başvurusuyla mı açıldığını bilmediğini söyleyen Pehlivan, "Öğrendiğime göre savcılık, avukat Dülger’den SBK ile Ateş’in telefon kayıtlarının orijinalini ve konuya dair ek bilgi istemiş" dedi.

Pehlivan'ın aktardığına göre avukat Dülger ise kendisinde bir kayıt olmadığını, müvekkilinin Avusturya’da tutuklu olduğunu savcılığa iletmiş.