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UEFA şampiyonlar liginde toplu sonuçlar 5 takım tur atladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA şampiyonlar liginde toplu sonuçlar 5 takım tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası tamamlandı. Manchester City, Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Real Madrid ve Inter, son 16 turuna kaldı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında altı maç oynandı.

Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İngiliz ekibi, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız temsilcisinin tek golünü Kylian Mbappe kaydetti.

Bu sonuçla A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Manchester City ve Paris Saint-Germain, son 16 turuna kalmayı garantilerdi.

B Grubu'nda daha önce liderliği garantileyen Liverpool, sahasında Porto'yu Thiago Alcantara ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.

Gruptaki diğer mücadelede ise Milan, Walter Messias'ın golüyle Atletico Madrid deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı.

Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda ikincilik mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği maçta Sporting Lizbon, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turu biletini aldı.

D Grubu'nda ise Real Madrid, ilk maçta yenildiği Moldova temsilcisi Sheriff'i bu kez 3-0'la geçti. Puan cetvelinde ilk iki sırayı alması kesinleşen Real Madrid ve Inter, gruptan çıktı.

Sonuçlar

A Grubu:

Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya): 0-5

B Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0

Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya): 0-1

C Grubu:

Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

D Grubu:

Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya): 0-3

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