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Bakan Mustafa Varank kaza yapan muhabiri evine bıraktı

Bakan Mustafa Varank kaza yapan muhabiri evine bıraktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara'da evine giderken içinde bulunduğu taksi kazaya karışan muhabiri aracına alarak evine bıraktı.

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Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok evine giderken içinde bulunduğu taksi Sögütözü Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarında kaza yaptı.

Bulvar üzerinde kendi aracıyla giden Bakan Varank kazayı gördü. Kaza yerinden geçerken taksinin yolcusu Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok’u tanıyan Varank, aracına davet etti. Davet üzerine Kozok, Bakan Varank’ın aracına binerek evine gitti.

Kozok ise o anları Twitter hesabında şu ifadelerle paylaştı:
"Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı. Samimiyet ve doğallık için teşekkürler".

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