Ahmet Hakan'dan o AK Parti milletvekilleri için olay yazı! Soğan ekmek, gramla et...

AK Parti Milletvekillerinin son dönemde yaptığı ve kamuoyundan büyük tepki gören tasarruf ekonomi açıklamalarına Ahmet Hakan teşhisi koydu! "Tek dertleri yukarıya selam çakmak" diyen Ahmet Hakan, o isimlere “Ben milletvekili olarak şu, şu haklarımdan vazgeçiyorum” açıklamaları yapmalarını tavsiye etti.

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AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ ve Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in son dönemde yaptıkları ekonomi ve tasarruf açıklamaları büyük tepki çekti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bu iki milletvekilinin açıklamalarının vatandaşı teskin etmek için değil, "yukarıya" selam çakmak için yapıldığını belirtip o vekillere çarpıcı bir çağrı yaptı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü...

Soğan ekmek yiyip, gramla et yeriz...

İktidar milletvekillerinden biri çıkmış... “Gerekirse soğan ekmek yeriz, yine de teslim olmayız” diyor. Bir başkası ise çıkmış... “Eti gramla, domatesi taneyle yiyin” diye tavsiyede bulunuyor.

Bunların derdi yukarıya selam çakmak

İddia ediyorum: Milletvekili sıfatını taşıyan bu kişilerin temel derdi... Ne vatandaşı ikna etmek ne de vatandaşa moral vermek.

Tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak.

'Ben milletvekili olarak şu, şu haklarımdan vazgeçiyorum” falan deyin

Eğer temel dertleri vatandaş olsaydı... Soğan ekmek edebiyatı yapmak yerine... “Ben milletvekili olarak şu, şu haklarımdan vazgeçiyorum” falan diyerek yapabilecekleri asgari bireysel fedakârlıklarla kamuoyunun karşısına çıkarlardı.

Hiçbir fedakarlık yapmadan, asap bozuyorlar

Hiçbir bireysel fedakârlığa katlanmayıp millete soğan ekmek diskuru çekmek... Sadece ve sadece... Vatandaşın asabını bozmaya yol açar, açıyor. Bunu bilsinler.