Beşiktaş Ajax maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Bu skorla grup lideri Ajax puanını 15'e yükseltirken temsilcimiz Beşiktaş ise 0 puanla son sırada kaldı ve 6. maçlar öncesinde Avrupa'ya veda etti.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'ı ağırladı. 22'de Ghezzal'in penaltı golüyle öne geçen Kartal, Haller'in 54. ve 69'te attığı gollere engel olamayınca üç puana uzanan taraf 2-1'lik skorla Ajax oldu.

Bu sezon Devler Ligi'nde henüz puan alamayan Beşiktaş'ın grubu dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına veda etmesi kesinleşirken 5'te 5 yapan Ajax liderliği garantiledi. Siyah-beyazlılar 7 Aralık'taki son maçta Borussia Dortmund deplasmanına çıkacak. Ajax ise Sporting'i konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada Schuurs'un uzak mesafeden sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

9. dakikada Ajax'ın kullandığı korner atışında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı içinde önünde bulan Daramy'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada Rosier'in sağ çaprazdan şutunda direği sıyıran top yandan auta gitti.

13. dakikada N'Koudou'dan topu kapan Mazraoui ceza alanı içinde daha müsait durumdaki Neres'i gördü. Neres plase bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

20. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Mazraoui'nin müdahalesi sırasında top bu oyuncunun eline çarptı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Peljto, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu kenardan izledi. Hakem pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

22'nci dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Daramy'nin ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında Vida topu kafayla Mert'e bıraktı.

30. dakikada Pjanic'in pasıyla hücuma hızlı çıkan Beşiktaş'ta topla buluşan Teixeira, savunmanın arkasına sarkan Larin'i gördü. Topla buluşan Larin ceza alanına girdikten sonra sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.

42. dakikada Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan Pjanic meşin yuvarlağı savunmanın arkasında boş pozisyonda Larin ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda kaleci Onana meşin yuvarlağı ayağıyla önledi.

Beşiktaş maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

54. dakikada ani gelişen Ajax atağında Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Tagliafico, Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha müsait durumdaki Haller'i gördü. Haller rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

58. dakikada Neres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Haller topla buluştuğu anda dönerek vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Ajax serbest vuruş organizasyonuyla üstünlük golünü buldu. Sol çaprazdan serbest vuruşu kullanan Tadic ceza alanındaki Martinez'e topu gönderdi. Martinez'in vuruşunda altıpasta bekleyen Haller'in tamamladığı meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

84. dakikada Gravenberch'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Martinez'in kafa vuruşunda kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı çeldi.

Siyah-beyazlı takım karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş: 1 - 2 :Ajax

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero (Dk. 80 Necip), Umut, Mehmet (Dk. 80 Hutchinson), Pjanic (Dk. 80 Salih), Teixeira (Dk. 59 Can), Ghezzal (Dk. 67 Batshuayi), N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui (Dk. 72 Timber), Schuurs (Dk. 77 Rensch), Martinez, Tagliafico (Dk. 77 Blind), Klaassen, Berghuis (Dk. 83 Taylor), Gravenberch, Neres, Tadic, Daramy (Dk. 46 Haller)

Goller: Dk. 22 Ghezzal (P) (Beşiktaş), Dk. 54 ve 69 Haller (Ajax)

Sarı kartlar: Dk. 85 Haller (Ajax), Dk. 88 Larin (Beşiktaş)