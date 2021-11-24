BAE'den zirve sonrası açıklama: Milyar dolarlık yatırımın miktarı belli oldu

Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nden BAE-Türkiye zirvesi sonrası ilk açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Türkiye'ye yapılacak olan miktar belli oldu.

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Türkiye ile BAE arasında gerçekleştirilen kritik zirvede pek çok alanda yatırım ve iş birliği anlaşması gerçekleştirildi. Yapılan anlaşmaların yatırım miktarına ilişkin Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nden açıklama yapıldı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi: "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." denildi.

10 ayrı anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmelerin sonrasında ortak imza törenine geçildi. İki ülke arasında birçok alanı kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile TVF arasında Mutabakat Muhtırası ve ayrıca iş birliğine yönelik Mutabakat Muhtırası, ADQ ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti ve BAE arasında gümrük konularında İdari İş Birliği ve Ortaklık Anlaşması, enerji alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Muhtırası, çevre alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Anlaşmaları, Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu imzaladı.

Dışişleri'nden BAE'ye ziyaret

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.