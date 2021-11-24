Nikola kimdir Aya Nikola kimdir tarihte gerçekten var mı?

Kuruluş Osman'da dikkat çeken Nikola karakteri vatandaşlar tarafından merak edildi. Rusya'nın, Yunanistan'ın, çocukların ve denizcilerin azizi kabul edilen Aya Nikola 4. yüzyıl Hristiyan azizidir. İşte Aya Nikola hakkında merak edilenler...

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Kuruluş Osman dizisinin özellikle son bölümlerinde dikkat çeken karakter Aya Nikola merak edildi. Yunanistan'ın, Rusya'nın, çocukların ve denizcilerin azizi kabul edilir. Aya Nikola adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise bulunur. Peki Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihi? Aya Nikola nerede?

Aya Nikola Manastırı nerede: Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 19'uncu yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır.

Aya Nikola Manastırı, Türkiye'de Kırklareli ilindeki Kıyıköy, Vize kasabasında bulunan dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biridir.

6. yüzyıldaki I. Justinianus dönemine (MS 527-565) ait olup, kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân ilave edilmiş ise de bu bölümden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır.

Aya Nikola Manastırı nerede: Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kasabası Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans Dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır.