Türkiye'nin de davet edilmediği zirveye Çin ve Rusya'dan çok sert tepki

ABD Başkanı Joe Biden'in 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde internet üzerinden ev sahipliği yapacağı Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen ülkelerin yer aldığı liste ABD Dışişleri Bakanlığının resmi sayfasında yayımlandı. Davet edilen ülkeler arasında Türkiye yer almadı. Türkiye'nin yanı sıra Çin, Rusya, Macaristan ve Vietnam da davet edilmedi. Biden yönetimi ABD'nin müttefiklerinden Mısır'ı da davet etmezken Irak ve İsrail listede yer aldı.

Listede Tayvan'ın bulunması ise potansiyel krizi sebebi. Zira Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan'ın davet edilmesi Washington-Pekin hattındaki ilişkileri daha da gerebilir. Zaten Çin Dışişleri Bakanlığı da konu ile alakalı hemen bir açıklama yaptı:

"Çin, ABD'nin Demokrasi Zirvesi'ne Tayvan'ı davet etmesine karşı çıkıyor. ABD, diğer ülkeleri baskı altında tutmak ve dünyayı bölmek için demokrasiyi bir alet olarak kullanıyor."