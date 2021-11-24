Cücelik tarihe karışacak! FDA'dan ilk cücelik aşısına onay

Cücelik hastalığının tedavisi bulunmuş olabilir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi çocukların boyunu uzattığı kanıtlanan ilk cücelik aşısını onayladı.

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Cücelik tarihe mi karışıyor? Artık bu soruya "evet" cevabını vermek mümkün. ABD'de geliştirilen bir aşının çocukların boyunu uzattığı kanıtlandı. Dahası aşı ABD Gıda Ve İlaç İdaresi tarafından onaylandı. Bu bir ilk.

Cücelik, aslında bir genetik bozukluğun sonucu. bu bozukluğa akondroplazi deniyor. Aşı işte bunu hedef alıyor. Klinik testlerde, uygulanan çocuk deneklerde yılda 1,6 santim boy uzaması sağladı. Yani cüce çocukların boylarının yıllar içinde akranlarına yaklaşmasına imkan tanıyor.

Aşı 5 yaş üstü çocuklara uygulanabilecek. Fiyatı ise oldukça yüksek. Yıllık masrafı küçük bir ev tutarı kadar. ABD'de aşıya uygun yaklaşık 3 bin hasta olduğu düşünülüyor. Söz konusu firma ayrıca bir de ilaç geliştirdi. İlaç aralık ayında piyasaya sürülecek.