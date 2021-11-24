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5 yıldır görünmüyordu çürümüş halde evde cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
5 yıldır görünmüyordu çürümüş halde evde cesedi bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 5 yıldır kimsenin görmediği iddia edilen bir vatandaşın çürümüş haldeki cesedi evinde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Farilya Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Çetin Akıncı, iddiaya göre yaklaşık 5 yıl önce aniden ortadan kayboldu.

Yalnız yaşayan ve bölgede yakını olmayan Akıncı’nın ortadan kaybolması, mahallede pek hissedilmedi.

Avrupa'da yaşayan abisi kayıp başvurusunda bulundu

Akıncı’nın Avrupa’da yaşamını sürdüren kardeşi, ağabeyinden yıllarca haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri eşliğinde evin kapısı açılırken, kapı kilidinin uzun süre kullanılmamasından dolayı paslandığı için güçlükle açıldığı bildirildi.

Evin içine girildiğinde Akıncı’nın deri ve kemik haldeki cesedi ile karşılaşıldı. Jandarma ve savcı tarafından evde detaylı inceleme yapıldı. Çetin Akıncı’nın cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Avrupa’da yaşayan kardeşi dışında kimsesi olmadığı öğrenilen Akıncı’nın geçirdiği rahatsızlık sonucu öldüğü sanılıyor.
Öte yandan kimi mahalle sakinleri, Çetin Akıncı’yı yaklaşık 5 yıldır görmediklerini dile getirdi.

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