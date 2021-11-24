BIST 1.807
DOLAR 12,05
EURO 13,48
ALTIN 688,40
HABER /  GÜNCEL

İBB metrolar için 150 milyon euro borçlanacak

İBB metrolar için 150 milyon euro borçlanacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Projesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yapımı devam eden "Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı" projelerinde kullanılmak üzere 100 adet metro aracı alımı teklifi oy birliğiyle geçti.

Abone ol

İBB Kasım ayı meclis toplantılarının beşinci oturumu İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Okul Abidin başkanlığında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda gündeme dair çok sayıda madde görüşülürken Plan ve Bütçe ile Trafik ve Ulaşım Komisyonlarının, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Projelerinde kullanılmak üzere 100 adet metro aracının alımı için 150 milyon euro tutarınca dış borçlanma talebi de ele alındı.  Teklif oy birliğiyle meclisten geçti. Komisyon teklife şartlı onay verdi.

Komisyon raporunda, borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılması şartı ile İBB Başkanı'na yetki verilmesinin uygun olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mavi dil hastalığı nedir insandan insana bulaşır mı mavi dil hastalığı belirtileri
Mavi dil hastalığı nedir insandan insana bulaşır mı mavi dil hastalığı belirtileri
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Eski CHP'li Hüseyin Avni Aksoy demediğini bırakmadı: CHP, şirazeden çıkmıştır
Eski CHP'li Hüseyin Avni Aksoy demediğini bırakmadı: CHP, şirazeden çıkmıştır
Yabancı yatırımcıdan şok dolar tahmini! Faiz artana kadar dolar 14 lira olur
Yabancı yatırımcıdan şok dolar tahmini! Faiz artana kadar dolar 14 lira olur
TL'deki düşüşün Türk bankalarına maliyeti 3 milyar dolar
TL'deki düşüşün Türk bankalarına maliyeti 3 milyar dolar
Kahve ve çay da zam furyasına katıldı! Yüzde 100 ve yüzde 50 zam geldi
Kahve ve çay da zam furyasına katıldı! Yüzde 100 ve yüzde 50 zam geldi
Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener'den BAE ziyaretine cevap: Allah kimseyi... Davutoğlu ile beraber konuştu
Meral Akşener'den BAE ziyaretine cevap: Allah kimseyi... Davutoğlu ile beraber konuştu
Dolar bir anda çok sert düştü! Dolar 12 liranın altına indi işte piyasada son durum
Dolar bir anda çok sert düştü! Dolar 12 liranın altına indi işte piyasada son durum
FETÖ yalanı ile korkutan dolandırıcılara 315 bin 939 TL’sini kaptırdı
FETÖ yalanı ile korkutan dolandırıcılara 315 bin 939 TL’sini kaptırdı