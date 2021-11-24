Meral Akşener'den BAE ziyaretine cevap: Allah kimseyi... Davutoğlu ile beraber konuştu

BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyaretini değerlendiren Meral Akşener "Allah kimseyi söylediklerinin tersine davranmak durumunda bırakmasın." değerlendirmesinde bulundu. Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştükten sonra açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomik kurtuluş savaşı" ifadesine tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Önce sizin zihniyetinize karşı bir kurtuluş savaşı vermek gerek" dedi.

Döviz kurundaki ani yükselişin ardından liderler turu başlatan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmüştü. Davutoğlu bugün de İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Meral Akşener'le bir araya geldi.

İki lider görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenliyor.

Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Görüşme talebime imkan verdikleri için Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyorum. Türkiye toplumu çok tedirgin bir 24 saat yaşadı, hala yaşıyor. Doların değeri bir toplantıda değişebiliyor.

Kaygımız şu. Hem Türkiye vatandaşı olarak hem devlet görevi üstlenmiş bir devlet adamı ve akademisyen kimliğiyle. Kaygılarımı paylaşmayı ahlaki bir sorumluluk olarak görüyorum. Her toplum kriz yaşar. Her siyasi iktidar hata yapabilir. Ciddi yüzleşmeler yaşanabilir. Bunların aşılmasının en asgari şartı krizi anlamak ve çözmek için adım atmaktır. Sayın cumhurbaşkanının yaptığı açıklama var olan kaygımı endişeye dönüştürdü.

Sayın cumhurbaşkanı. Elinizde istihbarat birimleri var. Bankacılık sistemine giriş çıkışlar, dolar hareketlilikleri, bir sent hareket etse bankacılık sistemi farkına varır. Çıkın ve açıklayın. Türkiye'yi ekonomik kurtuluş savaşı yapmak zorunda bırakan bu mihraklar kimdir? Göreviniz anonim düşman icat etme görevi değil. Hamasi bir dil kullanmak yerine bu operasyonu kim yapıyorsa onlara devletin ve Türkiye ekonomisinin gücünü gösterin.

Akşener: Bir hatayı üçüncü kere yaparsanız tercihtir

Meral Akşener'in açıklaması şöyle:

Çok faydalı bir istişarede bulunduk. Bilgilerimizi, fikirlerimizi birleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları sayın başbakanımız anlattı. Ben şunu ekleyeyim. Bir şeyi bir kere yaparsanız kazadır, ikinci defa yapıyorsanız hatadır, üçüncü defa yapıyorsanız tercihtir.

Beceriksizliğin, cahilliğin sonunda geldiğimiz nokta bu. Kurtuluş savaşı seçim kazanmak için aba altından sopa göstermekse, öğrenci hadiselerinde yer almış biri olarak bilirim ki kaosun parçası olan yönetemez. O da paketlenir. O manada bizi yönetenlerin ayağını denk alması lazım. Ama paramız üzerinden çok önemli ve güzel tanım yaptınız. Milli paramız. Milli ve yerli ya bu arkadaşlarımız. Milli paramız yerlerde sürünüyor. İtibar diyor ya muhterem. İtibar masraf yapmakla olmaz. Paranızın gücüyle olur, üretiminizle olur. İyi eğitim verdiğiniz gençlerle olur, tarımla sanayiyi birleştirmekle olur. Teknolojiye yaptığınız yatırımlarla olur.

Sağduyulu, akıllı, mantıklı olmak zorundayız. Bu iş bilmez, cahil ve cehaletiyle övünen, inat bu arkadaşları sandıkta oylarınızla elbette göndereceğiz. Ondan sonraki fasılda da bu ucube sistemden kurtulacağız. Ekonomik kadrolarımız yan yana geldiğinde son derece bu ülkenin iyi yetiştirdiği bir yapıdan söz ediyoruz. Her bir siyasi partinin önemli iddiaları ve çözüm önerileri var. İYİ Parti adına konuşursam tespit yapıp çözümleri paylaşıyoruz. Cehaletleri, inatları ve tercihleri çözümden uzak kalmalarına sebep oluyor. Türkiye sahipsiz değil. Siyaset siyasetle rekabet yapar. Milletimize düşen oylarını kullanmaktır. Bu sandık eninde sonunda gelecek. Bu arkadaşlar aynı İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, Hatay'da olduğu gibi 'atta'ya gidecekler.

Soru: BAE Veliaht Prensi'nin ziyaretini nasıl okuyorsunuz?

Akşener: Allah kimseyi söylediklerinin tersine davranmak zorunda bırakmasın.

Davutoğlu: Çok kısa ve öz cevap oldu. Katılıyorum. Türkiye'nin bütün ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi teşvik edilmesi gereken bir husustur. Ama nasıl geliştirildiği de önem taşır. 15 Temmuz'la ilgili bu kadar ağır ithamdan sonra sadece son dönemdeki açıklamalarıyla birçok siyasinin cevap veremeyeceği sorular soran Sedat Peker faktörü varsa, taviz söz konusuysa kamuoyuyla paylaşılması lazım.