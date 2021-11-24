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Erzincan'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi! İşte fiyatlar...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzincan'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi! İşte fiyatlar...

ERZİNCAN'da 2 TL olan 230 gram ekmek yüzde 25 oranında zamlanarak 2,50 TL’den satılacak.

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Erzincan'da 230 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 2,50 TL oldu. Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı. Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı.

Yeni fiyat tarifesi şöyle oldu:
230 gram ekmek 2,50 TL, 300 gram Mercan ekmeği 3,50 TL, 320 gram köy ekmeği 4.00 TL, 320 gram sarı ekmek 4.00 TL, 320 gram çavdar ekmeği 4.00 TL, 320 gram çiçek ekmek 4.00 TL, 220 gram kepek ekmek 2,50 TL.

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