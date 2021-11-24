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Marketler kotayla satıyordu! Zam sırası ayçiçek yağına geldi: TMO ihale yaptı

Marketler kotayla satıyordu! Zam sırası ayçiçek yağına geldi: TMO ihale yaptı

Geçtiğimiz günlerde zincir marketler un, yağ, şeker satışında sınırlandırmaya gitmişti. Toprak Mahsulleri Ofisi ayçiçek yağı ithalatında ton başına 1.471 dolar teklifini almasının ardından, ayçiçek yağının fiyatının önümüzdeki günlerde yükselmesi bekleniyor.

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Türkiye dünyada en fazla ayçiçek yağı ihracatı yapan ülke konumunda olmasına rağmen ayçiçek yağı fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 6 bin tonluk ayçiçek yağı ithalatı ihalesi yaptı. TMO ihalesinde en iyi teklif ton başına 1.471 dolar olarak belirlendi.

BloombergHT'in haberine göre, ihalede en iyi teklif ton başına bin 471 dolar oldu. Söz konusu 6 bin tonluk teslimatın Tekirdağ limanından yapılması öngörülüyor. Öte yandan marketlerde bazı ürünler tek bir adet ile sınırlandırılmaya başlandı. Bu ürünler arasında başta ayçiçek yağı olmak üzere şeker ve un gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor.


Zam kapıda
Türkiye’de 2021 yılında da ayçiçek yağı en fazla ithal edilen ürünler arasında yer aldı. Ayçiçek yağı fiyatlarının bu denli zamlanması dolara bağlı ithalat ve iç piyasada artan girdi maliyetlerinden kaynaklı olduğu belirtiliyor. Dolar kurunun her geçen gün artmasıyla ayçiçek yağı fiyatları ilerleyen günlerde zam geleceği öngörülüyor.

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