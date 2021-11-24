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Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geldi Benzin ve motorine 1 liradan fazla zam

Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geldi Benzin ve motorine 1 liradan fazla zam

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından itibaren çok kallavi zam geldi. Bu gece saat 24:00'ten itibaren benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza da 70 kuruş zam yapıldı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 1 lira 6 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 70 kuruş zam yapıldı.

Zamlı akaryakıt fiyatları

Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

Söz konusu zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin ortalama litre fiyatı 9,66 TL, motorinin 9,77 TL, otogazın ise 8,23 TL olacak.

Kaynaklar, zammın yapılıp yapılmayacağına dair karar yetkisi olan ilgili kurumların onayı ile devreye alınmasının beklendiğini belirtti.

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