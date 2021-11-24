Masterchef Görkem Demiral aslen nereli kaç yaşında ablası ünlü çıktı

Masterchef 2021'de ana kadroya giren fakat ilk elenen yarışmacı olan Görkem Demiral yeniden yarışmaya dahil oldu. İddialı sözleri ile konuşulan Görkem Demiral aslen İzmirli fakat annesi Faslı. 23 yaşında olan Görkem Demiral'ın ablası Esra Demiral ile ekranlardan tanıdığımız biri. Peki kimdir Görkem Demiral, asıl mesleği nedir?

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Masterchef 2021'ye yeniden giren Görkem Demiral merak konusu oldu. İlk hafta yarışmadan elenen Görkem Demiral, yeniden kadroya dahil oldu. 23 yaşında olan Görkem Demiral anne tarafından Faslı fakat aslen İzmirli. Birçok restoran ve otelde çalılan Görkem'in ablası ile ailenin en ünlüsü. Daha önce Kuaförün Sensin ve Temizlik Benim İşim'e katılan Esra Demiral. Peki Masterchef Görkem Demiral kimdir?

Görkem Demiral kimdir: MasterChef Görkem Demiral, Görkem Demiral, 2 Şubat 1999 yılında İzmir’de doğdu. 23 yaşında olan Görkem, yarışmaya İstanbul’dan katıldı. Aslen İzmirli olup yarışmacının annesi Faslıdır. Restoran ve otellerde deneyimi olan Demiral, 6 senedir aşçılık yapmaktadır.

Mesleğini sanat olarak gören Görkem Demiral geçmişte çok sayıda cafe, restoran ve otellerde deneyim sahibi olmuştur.

MasterChef’in ilk turunda elleri titremişti ve oldukça heyecanlanmıştı. Ayrıca dövmeleriyle de dikkat çekmeyi başarmıştı.

Yarışmaya ablası ile birlikte gelmişti ve stüdyoda duygusal anlar yaşanmıştı.

Ablası Esra Demiral, daha önce Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim’de yarışmıştır.

Görkem Demiral instagram hesabı: Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Görkem Demiral’in Instagram’da 27 bin takipçisi bulunuyor. Genç ismin Instagram hesabı ise ‘gorkemdemirall’ kullanıcı adıyla aktif. ‘Güzel bir yemek, Tanrı’ya yakın olmaktır’ diyen Demiral’ın paylaşımlarında yemeğe olan aşkını görmek mümkün.

Masterchef Türkiye yolculuğu: MasterChef’in birinci eleme turunda kendi yorumuyla birlikte yaptığı kelebek levrek lokum yemeğini jüriye sunmuştu. İlk eleme turunu üç evet alarak geçmeyi başaran yarışmacı üçlü düello turunda da başarısını sürdürdü.

Üçlü düello turunda Yasemin Müşerref Aksoy ve Sergen Özen yarıştı. Jüri üyeleri, yarışmacılardan Fransız usulü soğan çorbası hazırlamalarını istedi. Verilen süre sonunda rakiplerini yaptığı yemekle geride bırakarak Masterchef yolculuğuna devam eden ve bir üst tura çıkmaya hak kazanan yarışmacı, Görkem Demiral oldu.

Ana kadroya girmeyi başaran Görkem Demiral, ilk haftada yarışmaya veda etmişti. Yarışmanın on üçüncü haftasında elenen yarışmacılara arasından oynanan oyunda ikinci turda en iyi yemeği hazırladı ve ana kadroya yeniden girdi.