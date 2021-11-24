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Dolar bir anda çok sert düştü! Dolar 12 liranın altına indi işte piyasada son durum

Dolar bir anda çok sert düştü! Dolar 12 liranın altına indi işte piyasada son durum

Dün tarihinin en kara gününü yaşayan Türk Lirası toparlanıyor. 13.40 liranın üzerini görerek tarihi rekor kıran dolar, bugün saat 16:00 sularında 11.60 TL'ye kadar geriledi. Düşüşün özellikle son bir saat içerisinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

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Salı günü sert değer kaybı yaşayan Türk lirasında toparlanma çabası dikkat çekti. Sabah saatlerinde 13 seviyesinin üzerini test eden kur sonrasında kademeli olarak gevşedi ve 11.60 ile 12 liranın altını gördü.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin normalleşmesi ve BAE'nin Türkiye'ye yatırım yapacağı beklentileriyle Dolar ve euro kurundaki yaşanan sert gerileme sürüyor. Bugüne yükselişlerle başlayan Euro ve dolardaki düşüşler yüzde 8'i aştı!

Dolar 11 TL'nin, Euro ise 13.30'un altına geriledi

Bugüne 13,13 seviyesinden başlayan kur saat 15:50 itibariyle yüzde 8 gerilemeyle 11.80 TL seviyesine indi. Bugüne 14,3194 lira seviyesinden başlayan Euro kuru da yüzde 8.25  gerilemeyle 13,23  seviyesine geriledi. 

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