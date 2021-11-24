Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde telefon dolandırıcılarının ağına düşen bir kişi, iki gün boyunca kendisini arayıp FETÖ yalanı ile korkutan dolandırıcılara 315 bin 939 TL’sini kaptırdı. Olayın ardından polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Abone ol

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 Kasım akşamı M.S. isimli şahsı telefon ile arayan dolandırıcılar, şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasına isminin karıştığını ve kendisinin temize çıkması için hesabındaki parayı verecekleri banka hesabına göndermesini istedi.

Buna inanan M.S., 22-24 Kasım tarihleri arasında dolandırıcıların verdiği banka hesabına 315 bin 939 TL'yi yatırdı. Şahıslar M.S.’ye parayı yatırdıktan birkaç saat sonra geri göndereceklerini söyleyerek kendisinin beklemesini istedi.

Ancak bir süre sonra M.S., kendisini arayan kimsenin olmadığını görünce dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. M.S.’nin şikayetçi olması üzerine Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.