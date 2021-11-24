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Emniyet: Halkı sokağa çağıran 271 hesaba işlem başlatıldı!

Emniyet: Halkı sokağa çağıran 271 hesaba işlem başlatıldı!

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, halkı kin ve düşmanlığa sevk cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı ile ilgili işlem başlattı.

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EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce (EGM) döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesapla ilgili çalışma yapılarak, yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içeriklerin yanı sıra, manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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