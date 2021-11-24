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Yabancı yatırımcıdan şok dolar tahmini! Faiz artana kadar dolar 14 lira olur

Yabancı yatırımcıdan şok dolar tahmini! Faiz artana kadar dolar 14 lira olur

Salı günü yaşanan kara günün ardından Türk Lirası toparlanmaya çalışırken yabancı yatırımcılar karamsar tablo çizmeye devam ediyor. İsviçreli Credit Suisse, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüklü bir faiz artışı yapana kadar dolar/TL'nin 14 seviyesine çıkacağını öngördü.

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23 Kasım Salı günü 13.40 lira seviyesinin üzerini görerek tarihinin en kara gününü yaşayan dolar bugün 12 liranın altına düştü. Ancak Dolar/TL 'de yaşanan sert yükselişin ardından yabancı kurumların TL analizleri gelmeye devam ediyor. Son analiz İsviçreli banka Credit Suisse'ten geldi.

Faiz artarsa 11 TL'ye geriler, yükselmezse 14 lira olur

Credit Suisse Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yüklü bir faiz artışı gelene kadar dolar/TL'nin 14 seviyesine yükseleceğini öngördü. Banka ekonomistleri TCMB'den yüklü bir artış gelmesi durumunda dolar/TL'nin 11 bölgesine gerileyeceğini öngördü.

Merkez Bankası 500 baz puan faiz artırmalı

Credit Suisse ekonomistleri dolar/TL'nin istikrar kazanması için faizin son manşet enflasyonla aynı seviyeye gelmesi, başka deyişle 500 baz puan artması gerektiğine işaret etti. Credit Suisse, kurdaki istikrar için TCMB'nin 10 puanlık agresif bir faiz artışına ihtiyaç duyabileceğini de öngördü.

Salı günü Türk Lirası'nın kara günü oldu

23 Kasım 2021 Salı günü yurt içi para piyasalarında sert hareketler yaşanmıştı. Dolar/TL bir ara yüzde 18,17 ile 10 Ağustos 2018’deki yüzde 24’e yakın artıştan bu yana en sert günlük yükselişini kaydetti ve 13,4539’a kadar çıkarak rekor kırdı. Dolar/TL’nin 1 aylık ima edilen oynaklığı 179 baz puan yükselişle yaklaşık yüzde 53’e çıktı. 

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