TL'deki düşüşün Türk bankalarına maliyeti 3 milyar dolar

Bloomberg Kıdemli Gelişen Piyasalar Analisti Tomasz Noetzel, Türk lirasında dördüncü çeyrekte yaşanan düşüşün Türk bankalarının sermayelerini 3 milyar dolar civarında düşürdüğünü belirtti.

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Bloomberg Kıdemli Gelişen Piyasalar Analisti Tomasz Noetzel, Türk lirasındaki değer kaybının çoğu banka için yönetilebilir olduğunu fakat tüm bankalar için bunun geçerli olmadığını söyledi.

Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank gibi bankaların sermaye, likidite tamponlarının ve hedge politikalarının en iyileri olduğunu belirten Noetzel, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının en kırılganlar olduğunu ve bu bankalar için sermaye hesabında tanınan kolaylıkların uzatılabileceğini ya da sermaye enjeksiyonu seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.

TL'deki düşüşün bankalara maliyeti 3 milyar dolar

Noetzel, dördüncü çeyrekte Türk lirasının dolar karşısında yüzde 30 değer kaybettiğini ve bunun ortalama olarak Türk bankalarının sermayelerini 3 milyar dolar civarında düşürdüğünü söyledi.

Akbank, Garanti ve Yapı Kredi gibi bankaların Türk lirasındaki değer kaybından en az etkilenenler olacağını belirten Noetzel, Vakıfbank’ın tanınan sermaye kolaylıkları hariç sermaye yeterlilik oranının minimumu üzerindeki yüzde 80’lik fazladan sermayesinin risk altında olduğunu söyledi. Noetzel, Halkbank’ın kurdaki değer kaybına karşı en kırılgan banka olduğunu düşündüklerini söyledi.

Türkiye’deki düzenleyici kuruluşların sermaye hesaplamalarında kurun daha makul kullanımı için sermaye hesabındaki kolaylıkların muhtemelen uzatacağını belirten Noetzel, sermaye hesabındaki kolaylıklar olmadan Türk bankalarının sermaye yeterlilik oranlarının yüzde 12-19 arasında olduğunu belirtti.