Eski CHP'li Hüseyin Avni Aksoy demediğini bırakmadı: CHP, şirazeden çıkmıştır

Memleket Partisi Kırşehir programına katılan eski CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin şirazeden çıktığını söyledi.

Abone ol

Memleket Partisi Karabük Milletvekili, eski CHP milletvekili Avni Aksoy, partisinin Kırşehir teşkilatında düzenlenen programda eski partisi hakkında sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulundu. Milletvekili Avni Aksoy, "CHP'den 3 milletvekili istifa ettik. CHP, Atatürk yolundan saptı, şirazesinden de çıktı. Terörle arasına mesafe koymamıştır, HDP'ye doğru yaklaşmıştır. Memleket Partisinde Atatürk ile sorunu olmayacak, terör örgütlerine karşı olacak, liyakatsiz iş yapmayacak, siyasette zenginleşme olmayacak, kadın ve çocuk haklarına da saygılı olacak" diye konuştu.