Mavi dil hastalığı nedir insandan insana bulaşır mı mavi dil hastalığı belirtileri

ADANA'da görünen ve 2 mahallenin karantina altına alınmasına neden olan mavi dil hastalığı nedir, nerelerde görünür ve belirtileri neler soruları merak konusu oldu. Genellikle geviş getiren hayvanlarda sinek ısırması sonucu oluşan mavi dil hastalığı hakkında merak edilenler...

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ADANA'da görünen ve iki mahallenin karantina altına alınmasına neden olan mavi dil hastalığı merak konusu oldu. Hayvanlarda görünen, daha çok geviş getiren hayvanlarda rastlanan mavi dil hastalığı insandan insana geçmiyor. Fakat sinek ısırığı sonucu başka bir hayvana kolaylıkla virüs geçirebiliyor. Peki nedir mavi dil hastalığı, belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

Mavi dil hastalığı, hayvanlarda görülen ve bir virüs türünden kaynaklanan hastalıktır. Hastalıklı hayvanların sinek ısırılması ile virüs başka bir hayvana bulaşabiliyor. Geviş getiren hayvanlarda sıklıkla görülür.

Hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı, genellikle yazın yağmurlu zamanlarda ve rutubetli bölgelerde oluşuyor.

Mavi dil hastalığı bulaşıcı mı: Mavi Dil virüsü bugüne kadar insanda izole edilmemiş olup zoonoz bir hastalık değildir. Hayvandan hayvana direk bulaşma oluşmaz. Hasta hayvanların et, süt ve ürünleri insanlar için risk değildir. Virüsün şimdiye kadar tanımlanmış 24 serotipi vardır.

Mavi dil hastalığı belirtileri: Hastalık yazın yağmurlu mevsimlerde, geceleri alçak ve rutubetli yerlerde meydana gelir. Virüs sığırların kanında 14 hafta kadar etkili olabilir Akut olaylarda ilk semptom, enfeksiyonu takiben 7 gün sonra görülmeye başlar. Belirtileri:

Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,

Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,

Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,

Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,

Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,

Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,

Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.

Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95'e varabilir.

Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.

Enfeksiyona bağlı olarak süt veriminde hızla bir azalma görülebilir. Doğan buzağılarında anomaliler şekillenebilmektedir. Sığırlarda belli bir zaman içerisinde iyileşmeler olduğu bildirilmektedir.

Mavi dil hastalığı nasıl geçer: Hastalığın tedavisi yoktur. Bu yüzden koruyucu önlemler alınmalıdır.