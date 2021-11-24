BIST 1.807
DOLAR 12,05
EURO 13,48
ALTIN 688,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de 'delirten hastalık'ta 5 dişinden oldu! Elini yüzüne değdiremiyor

İzmir'de 'delirten hastalık'ta 5 dişinden oldu! Elini yüzüne değdiremiyor

İZMİR'de Fahriye Varan (71), genellikle diş ağrısıyla karıştırılan ve 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji nedeniyle 5 dişini çektirdi. Rahatsızlığın nörolojik olduğunu öğrenen Varan, geçirdiği operasyonla  ağrılarından kurtulup sağlığına kavuştu.

Abone ol

İzmir'de yaşayan Fahriye Varan, 1,5 yıldır yüzünde ve ağzında hissettiği şiddetli ağrıyı, diş ağrısı sanarak defalarca doktora gitti. Yemek yerken bile zorlanan Varan, çürük 5 dişini çektirdi ancak ağrıları geçmedi. Varan, ağrılarının nedeninin genellikle diş ağrısıyla karıştırılan ve 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji olduğunu öğrendi. Varan, Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu ve Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun'un girdiği ameliyatla sağlığına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, toplumda bilinen adıyla 'delirten hastalık' hakkında "Bu hastalık yüzünde şimşekler çakar tarzda ağrılar oluyor. Yüzüne dokunamıyor, yemek yiyemiyor. Ağrılar atak şeklinde gerçekleşiyor. Gün geçtikçe atakların sıklığı artıyor. İlk olarak ilaç tedavisi uygulanıyor. Hastalarımız bu hastalığın ilacıyla aylarca ve yıllarca idare edebiliyor. Bu hastalık dünyada 100 bin kişiden 5'inde görülüyor. Kadınlarda daha sık gözlemleniyor. Bu hastalar genellikle ağrının nedeninin diş olduğunu düşünüp, dişçiye gidiyor. Ufak bir çürük bile olsa ağrının sebebinin bu olduğu düşünülerek dişlerini çektiriyorlar. Bu hastamız da 5 dişini çektirmiş. Hastalığın tespiti kulak MR'ında ortaya çıkıyor. Cerrahi bir operasyon yapılıyor. Riski bir operasyon değil. Tümör ameliyatlarından daha kolay. Riski yüzde 5'in altında" diye konuştu.

 

'Taburcu olunca ilk içli köfte yiyeceğim' 

Yaşadıkların anlatan Fahriye Varan ise "İlk olarak arkadaki dişimin ağrıdığını sandım. Defalarca doktora gittim. Temizlediler, kanal tedavisi yaptılar. Sonunda dişlerimden birini çektiler, çözüm olmadı" dedi.

Bitlis'teyken tedavi için gittiği Van'da da 4 dişinin çekildiğini söyleyen Varan, "Toplamda 5 dişim çekilmesine rağmen ağrılarım gün geçtikçe arttı. Sanki ağzımın içinde şimşekler çakıyordu sonra nöroloji doktoruna gittim. O zaman hastalığın 'delirten hastalık' olduğu anlaşıldı sonra İzmir'e geldim. Yazılan ilaçları 6 ay boyunca kullandım. Geçmeyince ameliyat kararı verildi. Şimdi ağrılardan kurtuldum" diye konuştu. 

Ağrılar nedeniyle elini yüzüne dahi değdiremediğini belirten Fahriye Varan, "Yemek bile yiyemiyordum. Taburcu olunca ilk olarak içli köfte yiyeceğim" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt’ta 15 bin nüfuslu site doğalgazsız kaldı
Esenyurt’ta 15 bin nüfuslu site doğalgazsız kaldı
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Kayseri'de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi
Kayseri'de döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi
İBB metrolar için 150 milyon euro borçlanacak
İBB metrolar için 150 milyon euro borçlanacak
Mavi dil hastalığı nedir insandan insana bulaşır mı mavi dil hastalığı belirtileri
Mavi dil hastalığı nedir insandan insana bulaşır mı mavi dil hastalığı belirtileri
Masterchef Görkem'in ablası Esra Demiral kimdir kaç yaşında?
Masterchef Görkem'in ablası Esra Demiral kimdir kaç yaşında?
Yabancı yatırımcıdan şok dolar tahmini! Faiz artana kadar dolar 14 lira olur
Yabancı yatırımcıdan şok dolar tahmini! Faiz artana kadar dolar 14 lira olur
TL'deki düşüşün Türk bankalarına maliyeti 3 milyar dolar
TL'deki düşüşün Türk bankalarına maliyeti 3 milyar dolar
Emniyet: Halkı sokağa çağıran 271 hesaba işlem başlatıldı!
Emniyet: Halkı sokağa çağıran 271 hesaba işlem başlatıldı!
Kahve ve çay da zam furyasına katıldı! Yüzde 100 ve yüzde 50 zam geldi
Kahve ve çay da zam furyasına katıldı! Yüzde 100 ve yüzde 50 zam geldi