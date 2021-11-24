Antalya'da sabah odaya giren annenin dünyası başına yıkıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Özbekistan uyruklu 16 yaşındaki genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

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Olay, Bahçelievler Mahallesindeki bir apartmanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Javokhir Sanatovich Jabbarov’un odasına giren anne, oğlunu yerde yüzüstü yatar vaziyette buldu. Annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken, emniyet güçleri ve olay yeri inceleme ekibi olay yerinde incelemelerde bulundu.



Javokhir Sanatovich Jabbarov’un cenazesi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Javokhir Sanatovich Jabbarov’un bir taraftan eğitim öğretimine devam ettiği, boş vakitlerinde de kapalı çarşıda bulunan bir baharatçı da harçlığını çıkarmak için çalıştığı bildirildi. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.