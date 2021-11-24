Ankara Büyükşehir Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti TRT yayınları sıkıntıda!

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Nagehan Alçı’dan Erdoğan’a çağrı: Yüzde 40 gibi bir zam müjdesi açıklayın, asgari ücret de 5 bin TL olsun