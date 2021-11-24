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Ankara Büyükşehir Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti TRT yayınları sıkıntıda!

Ankara Büyükşehir Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti TRT yayınları sıkıntıda!

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde yürüttüğü yol yapım çalışmalarında fiber kablolarına ölçüde zarar verdi. TRT, bunun sonucunda yayınlarında kesintiler yaşandığını açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde bir süredir yol yapım çalışmaları yürütüyordu. Bu çalışmalar sırasında TRT'nin iletişimi sağlayan fiber kablo sistemi  zarara uğratıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; TRT, dikkatsiz çalışma sonrası TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarda kesintiler yaşandığını belirtti.

Sorunun çözümü için Türk Telekom Kurumu'nun yeni bir hat döşeme çalışmasına başladığı öğrenildi.

TRT, dikkatsiz çalışma sonrası TV, radyo ve internet tabanlı yayınlarda kesintiler yaşandığını belirtti.

TRT'nin kamuoyunu bilgilendirmek için yaptığı açıklama şöyle:

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