81 yaşındaki dedeye torununa cinsel istismardan 16 yıl 8 ay hapis
KAYSERİ’de, R.Ş. (12) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan dedesi R.Ş. (81), 16 yıl 8 ay hapse çarptırılıp, tutuklandı.Abone ol
Olay, 3 Mayıs’ta, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre R.Ş. adlı kız çocuğu, dedesi R.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığını annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine dede R.Ş. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.
Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur taraf ile sanık R.Ş. hazır bulundu. Sanık R.Ş., üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık R.Ş.’yi ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası R.Ş., tutuklanarak cezaevine götürüldü.