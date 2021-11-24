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Balık fiyatları düştü! Balıkçılar şaşkın: Bu işten bir şey anlayamadım

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balık fiyatları düştü! Balıkçılar şaşkın: Bu işten bir şey anlayamadım

Samsunlu balık satıcıları, kırmızı et ve tavuğa oranla fiyatı oldukça uygun olan balığa vatandaşların yeterince ilgi göstermemesinin şaşkınlığını yaşıyor.

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Karadeniz’in en verimli av sahalarından birine sahip olan ve Türkiye’nin birçok ile balık tedarik eden Samsun’da balık fiyatları oldukça uygun. Balık satıcıları uygun balık fiyatlarına rağmen vatandaşların balıklara yeterince rağbet göstermediğini ifade ederek, fiyatlar yükselince balığa olan ilginin daha çok arttığını dile getirdi.

Vatandaşların balık ucuz olduğu zamanlarda balığa ilgi göstermemesinden yakınan balık satıcısı İsmet Akpınar, “Vatandaşlar balığa ilgi göstermiyor. Bu durumu anlayamıyorum. 40 senelik balıkçıyım. Her şey pahalı, balık ucuz buna rağmen kimse balık yemiyor. Balık pahalı olunca ise balığa ilgi gösteriyorlar. Ben bu işten bir şey anlayamadım” dedi.



“Şu anda en ucuz yiyecek balık”
Döviz fiyatlarının artmasının balık fiyatlarını arttırmadığına değinen balık satıcısı Onurcan Köse, “Balık fiyatlarında uygun tarifeler devam ediyor. İri ve yağlı hamsi 15 TL’den satılıyor. Havaların ve deniz suyunun soğuması hamsinin yağlanmasına neden oldu. Vatandaşlar da diğer balıklara nazaran hamsiye daha çok ilgi gösteriyor. Barbun, mezgit ve istavritin kilosu 10 TL’den satılıyor. Çinakop kilo 30, levrek ve çipura da kilosu 50 TL’den satılıyor. Dövize ve altına zam geldi ama bu balık fiyatlarını etkilemedi. Yine uygun fiyatlara balık satıyoruz. Diğer ürünlerdeki fiyatlar belli. Marketlere, ete ve tavuğa yanaşılmıyor. Şu anda yenilebilecek en uygun yiyecek balık” diye konuştu. Balık fiyatlarından memnun olan bazı vatandaşlar ise fiyatların diğer et ürünlerine göre oldukça ucuz olduğunu dile getirdi.

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