Ünlü ekonomist Türk Lirası'na karşı yapılan operasyonu ortaya koydu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türk Lirası'na (TL) karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi. Rahip Brunson olayını örnek gösteren Brooks, manipülasyonu açıkça ortaya koydu.

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TÜRK Lirası'na (TL) karşı başlatılan manipülasyon sonrası kurda dalgalı bir seyir söz konusu olurken Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TL'ye karşı yapılan manipülasyonu açıkladı.

Paylaşımında Rahip Brunson olayından sonra TL'ye karşı başlatılan kur savaşına değinen Brooks, o dönemde de TL'nin adil değerinden daha fazla gösterildiğini vurguladı. Brooks'un paylaşımı yaptığında dolar karşısında TL 12.50 lirasında seyrederken Brooks, TL'nin adil değerinin 9.50 civarında olduğunu ifade etti, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu açık bir şekilde ortaya koydu.

Spekülatif harekete dikkat çekti

Brooks, TL'nin aslında yüzde 30 daha değerli olduğunu ifade etti. Yaptığı paylaşımda şu an piyasa koşulları arasında TL'nin dolar karşısında 9 lira 50 kuruş civarında adil değerinin olduğunu vurguladı.