Ünlü ekonomist Türk Lirası'na karşı yapılan operasyonu ortaya koydu

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türk Lirası'na (TL) karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi. Rahip Brunson olayını örnek gösteren Brooks, manipülasyonu açıkça ortaya koydu.Abone ol
TÜRK Lirası'na (TL) karşı başlatılan manipülasyon sonrası kurda dalgalı bir seyir söz konusu olurken Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda TL'ye karşı yapılan manipülasyonu açıkladı.
Paylaşımında Rahip Brunson olayından sonra TL'ye karşı başlatılan kur savaşına değinen Brooks, o dönemde de TL'nin adil değerinden daha fazla gösterildiğini vurguladı. Brooks'un paylaşımı yaptığında dolar karşısında TL 12.50 lirasında seyrederken Brooks, TL'nin adil değerinin 9.50 civarında olduğunu ifade etti, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu açık bir şekilde ortaya koydu.
Spekülatif harekete dikkat çekti
Brooks, TL'nin aslında yüzde 30 daha değerli olduğunu ifade etti. Yaptığı paylaşımda şu an piyasa koşulları arasında TL'nin dolar karşısında 9 lira 50 kuruş civarında adil değerinin olduğunu vurguladı.
Yine grafikte 2018'in verileri de yer aldı. 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'un Rahip Brunson olayından sonra başlattığı kur saldırısına dikkat çekildi. 2018 yılında dolar 7,20 liraya kadar çıkarken adil değerinin 5 lira 50 kuruş olduğu aktarıldı. Brooks, paylaşımında o dönem de yüzde 30'un üzerinde bir değerlendirmeden söz etti. Brooks, TL'nin adil piyasa değerinin çok çok üstünde olduğunu vurguladı.