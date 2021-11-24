BAE ile yeni dönem! 9 alanda anlaşma imzalandı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan öncülüğünde iki ülke yetkilileri iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı Ankara'da resmi tören ile karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens arasında gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik yatırımlar gündemde yer aldı. Görüşmenin ardından iki ülkenin liderleri ve bakanları imzaları atmak için kameraların karşısına geçti.

9 alanda iş birliği anlaşması

Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında imzalanan anlaşmalar iki ülkenin yetkililerinin karşılıklı imzalarının atılmasıyla resmileşti.